Große Sorge um Pele

"Er weist ein Fortschreiten der Krebserkrankung auf und benötigt eine intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen", zitierte das Nachrichtenportal G1 aus einem medizinischen Bericht des Hospitals Albert Einstein in Sao Paulo.

Der 82-jährige Pele ist seit 29. November in dem Krankenhaus, um seine Chemotherapie neu einzustellen. Im September vergangenen Jahres war Pele ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten.

Peles Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Der dreifache Weltmeister (1958, 1962, 1970) unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

