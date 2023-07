"Grande Dame" verpasste den nächsten Rekord haarscharf

MELBOURNE. In jedem Match ein Elfmeter – das ist die Erkenntnis aus den bisherigen fünf Spielen, die bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland über die Bühne gingen. Die Treffsicherheit ist überschaubar: Nur zwei Versuche vom ominösen Punkt fanden den Weg ins Netz. Christine Sinclair, die "Grande Dame" des kanadischen Fußballs, verpasste mit ihrem Fehlschuss beim 0:0 gegen Nigeria vor 21.410 Besuchern in Melbourne (noch) einen Eintrag in die Geschichtsbücher.

Die 40-Jährige wäre geschlechterübergreifend die Erste gewesen, die bei sechs WM-Endrunden Tore erzielt hätte. Entsprechend tief steckte der Stachel der Enttäuschung. "Christine hat so viel für Kanada geleistet. Ich bin mir sicher, dass ihr die Fans das verzeihen werden", sagte Teamchefin Bev Priestman. Sinclair ist kein großer Vorwurf zu machen, ihr Penalty war gut – flach in Richtung rechtes Eck – geschossen, aber Nigerias Torfrau Chiamaka Nnadozie reagierte einfach herausragend und lenkte den Ball an die Stange.

"Es ist bitter. Wir hätten gerne mit einem Sieg begonnen – und hatten auch genügend Möglichkeiten dafür", sagte Sinclair, die in ihrer imposanten Karriere grandiose Statistiken zu Buche stehen hat. Mit 324 Länderspielen und 190 Toren stellt die Rekordfrau sogar ihr männliches Pendant Cristiano Ronaldo (200 Matches, 123 Treffer für Portugal) in den Schatten.

Eine Große des Weltfußballs ist auch FC-Barcelona-Superstar Alexia Putellas, die nach ihrem vor der EURO 2022 erlittenen Kreuzbandriss noch nicht bei 100 Prozent ist. Deshalb kam die 29-Jährige beim souveränen 3:0-(3:0)-Erfolg der Spanierinnen über Costa Rica unter tosendem Applaus der 22.966 Zuschauer in Wellington erst in der 77. Minute von der Bank. Da war längst alles entschieden. Die "Furia Roja" hatte vor der Pause alle drei Tore binnen 360 Sekunden (21., 23., 27.) erzielt und sich den Luxus geleistet, durch Jennifer Hermoso (34.) einen Elfmeter zu vergeben.

"Kein weiblicher Neymar"

Die Schweizerinnen, die von der 96-fachen deutschen Nationalspielerin Inka Grings betreut werden, behielten vor 13.711 Augenzeugen in Dunedin gegen die Philippinen mit 2:0 (1:0) die Oberhand. Paris-SG-Stürmerin Ramona Bachmann stellte mit einem verwandelten Strafstoß (45.) die Weichen für den Erfolg. "Für uns ist das megawichtig, wir gehen mit Selbstvertrauen an die nächsten Aufgaben heran", betonte die 32-Jährige.

Die deutsche Auswahl greift erst am Montag (gegen Marokko) ins WM-Geschehen ein, Verteidigerin Sophia Kleinherne schoss schon vorher (verbal) scharf. "Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt", sagte die 23-Jährige im "Playboy": "Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt." In Brasilien, wo Neymar verehrt wird, kam das gar nicht gut an.

