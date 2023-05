Google sponsert deutsche Frauen-Nationalmannschaft

Dies gaben Konzern-Chef Sundar Pichai und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag in Berlin bekannt. Der Internet-Riese begründete sein finanzielles Engagement mit dem gestiegenen Interesse, auch in den sozialen Medien.

Google verzeichnete bei der EM im vergangenen Sommer nach eigenen Angaben in Deutschland einen Anstieg der Suchanfragen zum Turnier im Vergleich zur vorherigen Frauen-EM um 450 Prozent. Zu den finanziellen Details der Partnerschaft wurden keine Angaben gemacht. Die Kooperation bezieht sich auf die Marke Google Pixel, unter der das Unternehmen Smartphones, Kopfhörer und andere Elektronikgeräte anbietet.

