Der 34-jährige Franzose erhielt die Ehrung am Montag in Paris und siegte in der Abstimmung vor Bayern-München-Stürmer Sadio Mane und dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City. Benzema ist der erste Franzose seit Zinedine Zidane 1998, der ausgezeichnet wurde. Bei den Frauen erhielt erneut Alexia Putellas vom FC Barcelona den Goldenen Ball. Die Spanierin muss derzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausieren, den sie sich kurz vor der EM im Sommer zugezogen hatte.