Glücklos im "San Siro": Die doppelte Stange und ein Flaschentreffer

Als der rot-weiß-rote Double-Gewinner noch nicht im Namen der "Dose" und ohne "Roten Bullen" auf der Brust – also vor 2005/06 – die Fußballfelder Europas abgraste, führte die Reise den SV Austria Salzburg zweimal in das altehrwürdige Giuseppe-Meazza-Stadion, das 1926 eröffnet, viermal (zuletzt 2015) renoviert wurde und unter der Bezeichnung "San Siro" geläufiger ist.

Es waren Auftritte, die sich – weil von hohem Stellenwert – in das Gedächtnis einbrannten. 75.817 Zuschauer bietet die Mailänder Vier-Sterne-Arena, die im Eigentum der Stadt steht, Platz. Damals, am 11. Mai 1994, waren sogar 80.326 Fans (darunter 6000 Österreicher) Augenzeugen eines Mozartstädter Gastspiels, bei dem gegen Inter kein geringeres Schmuckstück als die UEFA-Cup-Trophäe auf dem Spiel stand.

Salzburg hatte sich mit zum Teil denkwürdigen Last-minute-Erfolgen über Dunajska Streda, Royal Antwerpen, Sporting CP, Eintracht Frankfurt und den Karlsruher SC das Finalticket redlich verdient und war mit einer 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel in die italienische Modemetropole gereist. Die Wende gelang nicht, weil der Brasilianer Marquinho in der 57. Minute beim Stand von 0:0 bei seinem Billardstoß aus 19 Metern – der Ball sprang von der linken Stange die Torlinie entlang an die rechte und zurück ins Feld – Millimeter fehlten und die "Nerazzurri" durch Wim Jonk (62.) einen zweiten 1:0-Sieg herausschossen.

Exakt 140 Tage später sollten die Salzburger in den zweifelhaften Genuss eines Wiedersehens mit dem "San Siro" kommen, dann – um den unvergessenen Trainer Otto Baric zu zitieren – "auf maximalem Niveau" in der Champions League. Am 28. September 1994 unterlagen die "Violetten" dem von Franco Baresi, Paolo Maldini und Ruud Gullit angeführten AC Milan nach Toren von Giovanni Stroppa (40.) und Marco Simone (59., 64.) 0:3. Allerdings nicht ohne Nebengeräusche.

Die "Rossoneri" kam dieser Sieg teuer zu stehen. Weil Salzburgs Torhüter Otto Konrad kurz nach dem 0:1 von einer vollen Wasserflasche aus dem Zuschauerbereich am Kopf getroffen (41.) und später benommen ausgewechselt wurde (60.), landete der Fall vor der UEFA-Disziplinarkommission.

Der AC Milan verlor zwei Zähler (damals gab es noch nicht drei für einen Sieg) und bekam eine Stadionsperre für zwei Matches aufgebrummt. Der Punkteabzug sollte dazu führen, dass Salzburg im letzten Gruppenmatch mit einem Heimsieg über den AC Milan die "Rossoneri" überflügeln und den Aufstieg schaffen hätte können. Die Realität sah anders aus. Österreichs Meister verlor am 7. Dezember 1994 im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion durch ein Tor von Daniele Massaro (26.) 0:1.

Heute ist die Ausgangslage für Red Bull Salzburg ident und vielleicht der Tag der Revanche gekommen. Die Chance lebt.