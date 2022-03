Glasners Team trifft auf "Barca"

Zuvor war gegen Betis Sevilla Schwerstarbeit zu verrichten. Ein Vorstoß von ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger erzwang ein Eigentor zum 1:1 in der 121. Minute. Nach dem 2:1-Auswärtssieg war der Aufstieg besiegelt. "Ich bin total geflasht von den Emotionen. Die Partie hat alles geboten, wofür die Europa-Eintracht steht", freute sich Frankfurt-Coach Oliver Glasner, für dessen Team es am Sonntag in der deutschen Bundesliga auswärts gegen Leipzig weitergeht. Die Sachsen treffen in der Europa League auf Leverkusen-Bezwinger Atalanta, in der Champions League spielt Real Madrid mit David Alaba gegen Titelverteidiger FC Chelsea.