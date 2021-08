Glasners Start ins Ungewisse

"Das Ungewisse bringt ein Kribbeln im Bauch", sagte der 46-Jährige, dem weiterhin die beiden ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker zur Verfüung stehen. "Die Vorbereitung war anders als sonst, weil nach und nach Spieler nach der EM oder nach Länderspielen ins Training eingestiegen sind."

Andre Silva, in der Vorsaison mit 28 Treffern bester Frankfurter Torschütze, kehrte gar nicht zurück: Der Portugiese wechselte zu Leipzig, das heute beim Debüt von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch in Sandhausen gastiert (15.30 Uhr). Die ehemaligen Austria-Spieler Dominik Prokop und Stefan Stangl fordern mit Drittligist Wehen-Wiesbaden Dortmund (20.45 Uhr).

Lob für Gernot Trauner

Gernot Trauner hat seine Premiere hinter sich. Der Ex-LASK-Kapitän steht mit Feyenoord nach dem 3:0 in Luzern mit einem Bein im Play-off der Europa Conference League. "Er hat eine hervorragende Leistung gezeigt, sicher am Ball und gut in den Zweikämpfen", lobte Trainer Arne Slot der 29-Jährigen.