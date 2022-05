Glasners Rückkehr nach Oberösterreich: "Die wilden Feierlichkeiten sind abgeschlossen"

"Die wilden Feierlichkeiten sind vorbei", sagt Oliver Glasner kurz nach seiner Landung vom privaten Familienurlaub mit Frau Bettina mit einem Schmunzeln im Gesicht. Sein Riesenerfolg, der Finalsieg in der Europa-League mit dem deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers, war aber selbst beim etwas ruhigeren Aufenthalt auf Kreta allgegenwärtig: "Jeder hat mich erkannt und wollte ein Foto machen. Man merkt, welch große Bedeutung dieser Erfolg auch in Europa hat. Die Bilder mit dem Autokorso in Frankfurt vor 200.000 Fans und weinende Anhänger, die den Europapokal berühren durften, werde ich nie vergessen. Den Leuten so eine Freude zu machen, das ist für mich die größte Anerkennung."

Speziell ist der Triumph auch für Oberösterreich: Bei seiner Ankunft in der Heimat wurde der 47-Jährige von einer Delegation um Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner am heutigen Samstag Vormittag auf dem Rollfeld des Flughafens Linz-Hörsching beschenkt. "Oliver Glasner ist ein richtiger Botschafter von Oberösterreich. Er ist immer gleich geblieben, ist keiner, der bei Erfolgen abhebt. Er verkörpert einen richtigen Oberösterreicher: Brav arbeiten und immer mit beiden Beinen am Boden."

Glasner spielt den Ball gerne zurück: "Oberösterreich ist meine Heimat, ich bin gerne hier. Zuletzt war es aufgrund der vielen Europacupreisen leider etwas weniger." Das soll sich zumindest in den kommenden Tagen ändern. Heute geht es einmal in den Heimatort Riedau, wo der Erfolgstrainer morgen wohl auch dem dortigen Unterhausklub SV Riedau (1.Klasse Nordwest) einen Besuch abstatten will: "Einer meiner Söhne spielt bei Riedau, morgen treffen sie als Erster auf den Zweiten Natternbach."

Frankfurt residiert in Windischgarsten

Und auch in der Sommerpause geht es für den Frankfurt-Coach wieder nach Oberösterreich - sogar mit seinem ganzen Team: Die Eintracht wird ihr Trainingslager in Windischgarsten abhalten. "Die Deutschen freuen sich schon sehr darauf, sind alle sehr bergbegeistert", sagt Glasner.

Schon jetzt ist sein Blick in die Zukunft gerichtet: "Ich werde versuchen, alles zu verarbeiten. In der neuen Saison wollen wir dann neu angreifen: In der Champions League."

Bereits in dieser Saison hat sein Team - unter anderem mit dem Weiterkommen gegen Barcelona - bewiesen, dass es vor keinem Gegner Angst haben muss. Ein Spiel hat den Glauben Glasners in seine Mannschaft besonders bestärkt: "Der Sieg im Herbst in München gegen die Bayern. Da haben wir erstmals gesehen: Wenn wir alles umsetzen und in München gewinnen, können wir jede Mannschaft schlagen. Da ist der Glaube in unsere eigene Stärke gewachsen."

Die Pressekonferenz nach der Ankunft zum Nachschauen: