Glasner über ÖFB-Teamchef-Job: „Kein Thema für mich“

"Es ist für mich kein Thema", sagt Oliver Glasner, aktueller Trainer des deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt, angesprochen bei "Sky" über eine mögliche Nachfolge als österreichischer Teamchef von Franco Foda. "Ich bin hier bei der Eintracht und wir haben so tolle Aufgaben vor uns. Ich fühle mich auch wohl im Klub, in der ganzen Stadt, deshalb ist es für mich kein Thema."

Der 47-jährige Salzburger gibt aber zu: "Ich habe oft gesagt - und dazu stehe ich auch - dass Teamchef im eigenen Land das Größte ist, was du als Trainer erreichen kannst. Deshalb steht es vielleicht auf meiner 'bucket list'. Auf der anderen Seiten habe ich mir immer zum Ziel gesetzt, dass ich nicht bis 70 auf der Trainerbank sitze, auch nicht als Nationaltrainer, wo du zwar nicht täglich am Platz stehst, aber trotzdem permanent unterwegs bist. Deshalb weiß ich es nicht. Aber es ist aus meiner Sicht sicherlich einer der Topjobs, den du haben kannst."

Die Kritik am alten Teamchef Foda kann er nicht nachvollziehen: "Ich finde es viel zu viel und viel zu oberflächliche Kritik, die geäußert wurde. Ich denke, dass sich viele nicht hineinversetzt haben: Wie sieht es wirklich aus, wenn du Teamchef bist?"

Eine Umsetzung der so oft geforderten Red-Bull-Philosophie sei für den Ex-LASK-Coach schlicht und ergreifend kaum machbar: "Was willst du denn in drei Tagen trainieren? Das ist gar nicht möglich. Wenn du etwas in eine Mannschaft reinbringen willst, brauchst du Trainingszeit und die hat man nicht als Teamchef. Deswegen finde ich, dass viel zu viel Kritik rausgeschossen wurde und nicht mal ganz genau hingesehen wurde, wie es eigentlich ist."