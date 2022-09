Glasner trifft auf den Tabellenführer

Mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Union Berlin startet Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt aus der Länderspielpause. Die Berliner sind in der neuen Saison der deutschen Fußball-Bundesliga noch ungeschlagen. "Union Berlin steht verdient an der Spitze, sie machen das großartig", sagte Glasner.

Die Mannschaft rund um Kapitän Christopher Trimmel sei sehr klug zusammengestellt, "mit einem hervorragenden Trainer und einer klaren Handschrift. Union Berlin hat den zweitniedrigsten Ballbesitz und die zweitniedrigste Passquote der Liga. Aber sie haben die zweitmeisten Tore erzielt – und wir die drittmeisten, obwohl wir stets für unsere Offensive kritisiert werden. Also da könnte es ein Offensivspektakel geben."

Dabei geht es auch um die Heimschwäche seines Teams. "Es ist schon komisch", sagte Glasner, als er auf die Punkteausbeute im stets ausverkauften Heimstadion angesprochen wurde. In der Vorsaison belegte Eintracht Frankfurt daheim den 16. Tabellenplatz, während man in der Corona-Zeit ohne Zuschauer deutlich besser abgeschnitten hatte. Glasner: "Das war auch in der Länderspielpause ein Thema. Wir haben uns Gedanken gemacht, uns mit den Spielern ausgetauscht und es thematisiert – ohne den blauen Elefanten an die Wand zu malen, den wir dann nicht mehr aus dem Kopf bekommen." Glasners Erkenntnis aus der Analyse: "Dass wir zu Hause nicht so frei aufspielen, dass wir mit zu hohen Erwartungen ins Spiel gehen und uns selbst unter Druck setzen."

8. Runde: Heute, 15.30 Uhr: Leipzig – Bochum, Freiburg – Mainz, Köln – Dortmund, Frankfurt – Union Berlin, Wolfsburg – Stuttgart; 18.30 Uhr: Bremen – Mönchengladbach. Sonntag, 15.30 Uhr: Hertha BSC – Hoffenheim; 17.30 Uhr: Schalke – Augsburg. Abendspiel: Bayern München – Leverkusen.