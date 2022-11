Glasner-Team geht mit Remis in die Winterpause

Die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner kam am gestrigen Sonntag im Rhein-Main-Derby beim 1. FSV Mainz 05 nur zu einem 1:1 (0:1). Jonathan Burkardt (40.) hatte die Führung der Gastgeber erzielt, den Ausgleich schoss Randal Kolo Muani (66.).

Der Europa-League-Gewinner darf dennoch zufrieden in die WM-Pause gehen, nachdem er das Überwintern als Achtelfinalist in der Champions League und im DFB-Pokal geschafft hat und auch in der Bundesliga in der Bayern-Verfolgergruppe liegt.

Die Münchner beendeten die Herbstsaison mit einem 2:0-Sieg beim FC Schalke 04. Aus Sicht von Coach Julian Nagelsmann kann der deutsche Rekordmeister in dieser Saison alle möglichen Titel gewinnen. "Wir müssen so weiterspielen wie jetzt, dann haben wir auch die Chance, alle Titel zu gewinnen, die wir gewinnen können."