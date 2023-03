Glasner rechnet mit Frankfurt-Hooligans ab: "Die Bühne des Fußballs wird missbraucht"

Auch über den am Ende verpassten Einzug in das Viertelfinale der Fußball-Champions-League hätte sich Frankfurt-Trainer Oliver Glasner nicht wirklich gefreut: Vor dem 0:3 im Achtelfinalrückspiel hatten deutsche Hooligans in Neapel ihr Unwesen getrieben. „Die Bühne des Fußballs wird missbraucht, das ist ganz klar zu verurteilen“, sagte der Riedauer bei Sky deutlich. Gewalt und Ausschreitungen hätten nichts im Fußball verloren, „das ist ein gesellschaftliches Problem“.

Vor einer Woche hatten die italienischen Behörden zuerst allen deutschen Fans den Zutritt ins Stadion untersagt, nach einem Einspruch der Eintracht jenen aus der Stadt Frankfurt. Der Klub hatte da schon auf das zustehende Kartenkontingent verzichtet. Die Fans blieben daheim – einige Hundert Hooligans reisten trotzdem an.

Bei Einbruch der Dämmerung eskalierte die Situation: Videos zeigten unter anderem, wie vermummte Randalierer den Außenbereich eines Lokals verwüsteten und Stühle und Tische gegen die Polizisten schleuderten. Auf der Piazza del Gesu zündeten sie Leuchtraketen und schossen diese auch gegen Geschäfte. Auf einer Zufahrtsstraße wurde ein Polizeiwagen angezündet und brannte aus.

Ein Polizeiwagen brannte aus. Bild: CIRO FUSCO (APA/AFP/ANSA/CIRO FUSCO)

Die Einsatzkräfte schafften es schließlich, die Ultras in Busse zu stecken und von der Innenstadt zurück in das Hafenviertel zu ihrem Hotel zu bringen. Berichten zufolge wurden die Busse dabei von Napoli-Fans mit Steinen und Flaschen beworfen.

Die Szenen der Zerstörung sind unannehmbar"

„Die Szenen der Zerstörung unserer historischen Innenstadt sind unannehmbar“, sagte Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi. „Wir verurteilen aufs Schärfste diese unsäglichen Taten der dafür Verantwortlichen, von welcher Seite sie auch immer ausgingen.“ Eintracht-Vorstand Philipp Reschke versprach eine vollständige Aufarbeitung: „Es sind die Ausschreitungen, die wir seit dem Tag der Auslosung befürchten mussten. Das Wichtigste ist, dass es keine Verletzten gibt.“

Real Madrid ohne Probleme

Die Partie wurde zur Nebensache – und war sportlich zur Pause entschieden: Nach dem 0:2 daheim war spätestens mit dem 0:1 von Victor Osimhen die Frankfurter Minichance auf den Aufstieg dahin.

Neben Neapel zog auch Real Madrid problemlos in das Viertelfinale ein: Liverpool rannte von Anpfiff weg an, um das 2:5 aus dem Hinspiel aufzuholen, Real Madrids 1:0 durch Karim Benzema (79.) beendete die letzten Hoffnungen. Als Zeichen des Respekts wurde nach dem Abpfiff im Santiago-Bernabeu-Stadion die Liverpool-Hymne „You’ll never walk alone“ gespielt. Viertelfinale und Halbfinale werden am Freitag ausgelost.

