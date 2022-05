Glasner nach Europacupsieg: "Es ist der totale Wahnsinn"

"Hier ist alles verrückt. In Frankfurt erwarten uns angeblich 200.000 Fans. Es ist der totale Wahnsinn", erzählte Oliver Glasner gestern den OÖN, als sich der Mannschaftsbus gerade mit dem herrlich hinter der Windschutzscheibe postierten Pokal auf dem Weg zum Flughafen in Sevilla befand. Wenige Stunden später wurden alle Erwartungen nach der Landung in Frankfurt dann noch übertroffen.