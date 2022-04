Glasner nach 1:1 gegen Barcelona: "Es ist wichtig, immer demütig zu bleiben"

Minutenlang genossen Martin Hinteregger und Co. nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag den Jubel der Fans. Das Ergebnis lässt die Frankfurter auf eine Überraschung in der Retourpartie im Camp Nou in der kommenden Woche hoffen. Trainer Oliver Glasner sagte: "Wir werden mit der Überzeugung nach Barcelona gehen, dass wir dort gewinnen können."

Der Oberösterreicher wollte nach einem Spiel, in dem sein Team den prominenten Gegner "am Rande der Niederlage" (Glasner) hatte, jedoch keine zu großen Hoffnungen schüren. Man solle ob der vergebenen Möglichkeiten auf den Sieg nicht unzufrieden sein, betonte Glasner. "Heute Ärger, dann verliert man den Boden unter den Füßen. Es ist wichtig, immer demütig zu bleiben", sagte der Eintracht-Coach, der seine taktischen Vorgaben vor 48.000 Zuschauern nahezu perfekt umgesetzt sah.

Torhüter Kevin Trapp sah ein "herausragendes Spiel" des Teams, fühlte aber nach Abpfiff nicht nur Freude. "Am Ende ist es ein bisschen verrückt, weil wir mit einem 1:1 gegen Barcelona vom Platz gehen und das Gefühl hatten, es wäre mehr drin gewesen", sagte der deutsche Nationaltorhüter. Man habe sich "eine Position geschaffen, in der alles möglich ist".

Xavi sah die Katalanen nicht in bester Verfassung. "Es war kein gutes Spiel, aber ein gutes Ergebnis. Wir können zufrieden sein", meinte Barcelonas Trainer. Das 1:0 der Eintracht durch Ansgar Knauff (48.) weckte die Gäste auf, Ferran Torres (66.) glich aus. Barcelona spielte nach Gelb-Rot für Frankfurts Tuta (78.) dann nicht mehr mit dem letzten Nachdruck. Xavi beklagte den Zustand des Rasens. Auch dadurch habe seine Elf ihre Qualitäten nicht so gut ausspielen können.

"Im Camp Nou wird das anders sein", konstatierte Xavi. Barcelona setzt ganz klar auf das Heimspiel, das kommenden Donnerstag vor 90.000 Zuschauern ausgetragen wird. Im weiten Oval wollen aber auch die Eintracht-Fans kräftig mitmischen. Offiziell steht den Hessen nur ein Kontingent von etwa 5.000 Karten zu, 35.000 wollen aber angeblich nach Barcelona.

Leipzig setzt seine Hoffnungen nach dem 1:1 gegen Atalanta Bergamo ebenfalls auf die Auswärtspartie. "Wir können im Rückspiel sicher einiges besser machen", sagte Konrad Laimer nach einem Unentschieden, in dem beide Teams ihre Chancen hatten. "Ich glaube, wir hätten das ein oder andere Tor mehr machen müssen - hätten aber auch das eine oder andere mehr kassieren können", analysierte Laimer den Auftritt gegen die Lombarden. Luis Muriel (17.) hatte Bergamo früh in Führung gebracht, ein Eigentor von Davide Zappacosta (58.) bescherte Leipzig nach einer Leistungssteigerung nach Seitenwechsel den Ausgleich.