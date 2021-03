Glasner mit Wolfsburg seit 666 Minuten ohne Gegentor

Seit der Niederlage am 3. Jänner gegen Borussia Dortmund sind die Wolfsburger jetzt schon zehn Pflichtspiele ungeschlagen. In der Bundesliga ist Wolfsburg-Torhüter Koen Casteels seit mittlerweile 666 Minuten ohne Gegentor. In der Geschichte der Bundesliga gibt es nur fünf Serien, die länger hielten. In der Saison 2003/2004 blieb der damalige Stuttgart-Torhüter Timo Hildebrand 892 Minute ohne Gegentreffer.

Der Fokus der Wolfsburger liegt heute aber woanders. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von Glasner und dem Innviertler Co-Trainer Michael Angerschmid heute Abend auswärts auf Leipzig. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr und wird live im ARD übertragen. Wenig überraschend gehen die Wolfsburger mit einer breiten Brust in dieses Spiel. Ziel ist der erste Einzug in das Cup-Halbfinale seit sechs Jahren. "Wir brauchen keine besondere Motivation, es sind noch zwei Spiele bis zum Finale. Wir fahren mit großer Vorfreude nach Leipzig und werden alles raushauen, was wir haben", sagte Glasner bei der Pressekonferenz vor dem Schlagerspiel.

In Leipzig kommt es zum Duell der beiden defensivstärksten Teams der Bundesliga. Die Wolfsburger kassierten in 23 Spielen erst 19 Gegentreffer, Leipzig 20.

Champions League im Visier

In der Bundesliga geht es für die drittplatzierten Wolfsburger am kommenden Samstag mit dem Spiel in Hoffenheim weiter. Elf Runden sind noch zu absolvieren und Glasner ist mit den "Wölfen" derzeit voll auf Champions-League-Kurs. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Dortmund beträgt derzeit sechs Punkte.

Glasner wäre der erste Innviertler Trainer, der als Cheftrainer in der Champions League mit von der Partie wäre. (tst)

