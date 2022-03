Glasner mit Appell an die Politik

Davor gab es von Glasner einen dringenden Appell an die Politik: "Man muss sich schön langsam die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, wenn jemand dreimal am Tag schnäuzen muss, dass er eine Woche in Quarantäne geschickt wird. Oder ob wir nicht sagen: Lernen wir endlich mal, mit Corona zu leben, und passen wir die Maßnahmen an, ohne dass teilweise gesunde Menschen in Quarantäne gesteckt werden."

In Glasners Team sind alle Spieler geboostert. Glasner selbst hatte zuletzt auch mehrere negative Corona-Tests abgegeben. "Es gibt ihn noch, den ganz normalen Schnupfen und Husten. Kaum zu glauben, aber ich hatte ihn."