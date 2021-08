Glasner kritisierte dichten Spielplan vor der WM

Die lange Abstelldauer ist auch der englischen Premier League und der spanischen Liga ein Dorn im Auge.

Frankfurt-Stürmer Rafael Borre wird am Freitag, 10. September, um ein Uhr mitteleuropäischer Zeit mit Kolumbien gegen Chile antreten, die Eintracht tritt am folgenden Sonntag gegen Stuttgart an.

Die Eintracht werde aber trotzdem alle Nationalspieler für die WM-Qualifikationsspiele im September abstellen. "Sie müssen Stand jetzt in kein Land reisen, wo anschließend eine Quarantäne nötig wäre", sagte Glasner. "Aus Corona-Sicht können wir dem also bedenkenlos zustimmen, zumal fast alle Profis den vollen Impfschutz haben."