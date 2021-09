Glasner kehrt nach Wolfsburg zurück

Frankfurt-Trainer Oliver Glasner und sein Assistent Michael Angerschmid, der wegen einer Sperre seines Chefs die Kommandos beim 1:1 gegen Fenerbahce in der Europa League gab, kehren am Sonntag (19.30 Uhr, DAZN) an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück. Die beiden Innviertler führten den VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison in die Champions League, die Wege trennten sich trotzdem, weil Glasner – so wurde es in deutschen Medien kommuniziert – mit dem streitbaren VfL-Manager Jörg Schmadtke auf keinen grünen Zweig mehr kam. Ähnlich war es zuvor Peter Stöger beim 1. FC Köln ergangen.

Bei den "Wölfen", die noch monatelang auf ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager (Kreuzbandriss) verzichten müssen, schwingt jetzt der Niederländer Mark van Bommel das Zepter. Durchaus erfolgreich, obwohl seine Pflichtspiel-Premiere mit einem "Wechselfehler" (sechs Spielertäusche statt der erlaubten fünf) und dem damit verbundenen K. o. im DFB-Pokal gegen Preußen Münster bestraft wurde. In der deutschen Bundesliga läuft es dafür wie am Schnürchen. Wolfsburg ist mit dem Maximum von zwölf Punkten Tabellenführer, während Glasners Eintracht sehnsüchtig auf den Befreiungsschlag – sprich den ersten vollen Erfolg – wartet.

Wolfsburg-Manager Schmadtke Bild: gepa

Der 47-Jährige versucht, die Brisanz aus dem Duell zu nehmen und findet nur positive Worte über seine Wolfsburger Zeit: "Ich freue mich auf die Rückkehr, weil es zwei erfolgreiche Jahre waren. Ich habe sehr, sehr viel gelernt über die Bundesliga und den deutschen Fußball", sagte Glasner: "Ich bin Jörg Schmadtke und dem VfL sehr, sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben."

Auch Schmadtke schlägt versöhnliche Töne an: "Wenn wir uns über den Weg laufen, werde ich ihm alles Gute wünschen." (alex)

Deutsche Bundesliga, 5. Runde, heute, 15.30 Uhr: Bielefeld – Hoffenheim, Bayern München – Bochum, Augsburg – Mönchengladbach, Mainz – Freiburg; 18.30 Uhr: Köln – RB Leipzig. Sonntag, 15.30 Uhr: Stuttgart – Leverkusen; 17.30 Uhr: Dortmund – Union Berlin; 19.30 Uhr: Wolfsburg – Eintracht Frankfurt. Abendspiel: Hertha BSC – Fürth.