Glasner: "Es ist Wahnsinn, was die Spieler leisten"

Es ist ein großes Stück Fußball-Geschichte, das Oliver Glasner in diesem Jahr mit Eintracht Frankfurt geschrieben hat. Der Sieg in der Europa League ist noch allen in bester Erinnerung. Neun Monate später ist der Riedauer der erste Trainer Europas, der mit einem Champions-League-Debütanten in der Königsklasse überwintern darf und im Frühjahr das Achtelfinale bestreiten wird.