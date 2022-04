Nach der Sensation zerstörte Oliver Glasner seine Hose

Die Bilder, die Oliver Glasner zeigen, wie er vor den Frankfurter Fans den "Diver" macht gingen bereits um die Welt. „Die Hose ist jetzt kaputt, aber egal“, erzählte Glasner nachher im RTL-Interview. Angesichts des Einzugs ins Europa-League-Halbfinale dürfte er das verschmerzen können.

Nachdem es in der Coaching-Zone einige Diskussionen mit Trainerkollege Xavi Hernandez gegeben hatte, war es Glasner ein großes Anliegen, etwas klarzustellen. Der Oberösterreicher entschuldigte sich dafür, wenn er beim dritten Tor - dem zwischenzeitlichen 3:0 durch Filip Kostic - womöglich etwas zu deutlich in Richtung Barcelona-Bank gejubelt habe. "Das war in keinster Weise meine Absicht", betonte der 47-Jährige.

"Dieses Bild wird mir immer bleiben"

"Dieses Bild mit den 25.000 Zuschauern, die erst über das gesamte Stadion verteilt waren, und dann immer näher zusammenrückten, wird immer bleiben", erzählte Glasner beim Frühstück am Tag nach dem Spiel im OÖN-Interview.

"Wir haben gemeinsam mit den Familienmitgliedern im Hotel gefeiert, irgendwann um 5 Uhr habe ich die Müdigkeit dann schon gespürt. Knapp zwei Stunden später war ich aber schon wieder munter." An den Sieg hatte er immer geglaubt. "Wir haben einfach gewusst, dass wir ihnen mit unseren Kontern, der Intensität und dem Tempo richtig wehtun können. So war es dann auch."

Das gesamte, ausführliche Interview mit Oliver Glasner lesen Sie morgen in den OÖN.