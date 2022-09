Glasner: "Das ist ein Problem der Gesellschaft"

Die Begleitumstände im Stade Velodrome trübten aber die Freude: Bei einer Pyro-Schlacht beider Fanlager, die einander mit Leuchtraketen und Böller beschossen, wurde ein Eintracht-Fan schwer verletzt.

Glasner fand nach dem Spiel deutliche Worte: "Das ist kein Problem des Fußballs, sondern der Gesellschaft, dass einige die Bühne Fußball nützen, um ihre Aggressionen auszuleben und Krawall zu machen." Frankfurt drohen drastische Folgen: Nach dem Platzsturm im Europa-League-Halbfinale gegen West Ham war der Klub von der UEFA zu einem Zuschauerausschluss verurteilt worden, die Strafe war für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Sie könnte nun in Kraft treten.

Hernandez fällt lange aus

Die Bayern setzten sich mit Glück und Können gegen den FC Barcelona mit 2:0 durch. "International zeigt die Mannschaft, was in ihr steckt", sagte Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn. Der zweite Sieg war teuer erkauft: Torschütze Lucas Hernandez schied wegen eines Muskelbündelrisses aus und wird wochenlang fehlen – auch Frankreich in der Nations League gegen Österreich am 25. September.