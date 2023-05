Glasner: "90 Prozent von dem, was über mich geschrieben wird, ist falsch"

OÖNachrichten: Wie feiert man den Einzug ins DFB-Cupfinale? Oliver Glasner: Zuerst mit sehr vielen Medienterminen nach dem Spiel. Danach mit einer zweieinhalbstündigen Busfahrt von Stuttgart nach Frankfurt mit Ankunft um 3 Uhr früh – also gar nicht. Aber nach dem Europa-League-Sieg 2022 jetzt in ein Finale im Berliner Olympiastadion einzuziehen, hat schon einen besonderen Stellenwert, oder? Natürlich, es schwärmen auch all jene davon, die beim Pokalsieg der Eintracht 2018 dabei waren.