Gianluigi Buffon: Die Zeichen stehen auf Abschied und Rückkehr

Gianluigi Buffon ist in der Tat eine Legende.

Er ist einer der besten Torhüter seiner Generation. Mit nun 45 Jahren will Italiens Fußball-Weltmeister 2006, Gianluigi Buffon, aber offenbar aufhören. Er hat einen neuen prestigeträchtigen Job in Aussicht.

Mit seinem erneuten Engagement in Parma (Serie B) schloss sich für "Gigi" ein Kreis. Jetzt hat er anscheinend genug. Der Italiener werde in den nächsten Tagen seinen sofortigen Abschied als aktiver Fußballprofi verkünden, meldeten unter anderem die Zeitungen "Gazzetta dello Sport", "Corriere della Sera" und "Tuttosport" auf ihren Internetseiten sowie die Nachrichtenagentur Ansa. Demnach verhandle Buffons Berater in dieser Woche mit Parma Calcio um eine Auflösung des Vertrages, der noch bis 2024 läuft.

Eine offizielle Mitteilung gebe es noch nicht, so die größte Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport", aber die Entscheidung stehe fest. Laut einer Vereinbarung mit Klubchef Kyle Krause soll der Welttorhüter von 2017 selbst entscheiden können, wann er seinen Abschied nimmt.

Buffon kehrte 2021 zu Parma zurück, also zu jenem Klub, bei dem im November 1995 seine großartige Profikarriere begonnen hatte. Seine großen Erfolge feierte Buffon mit Juventus Turin. Bei der "Alten Dame" stand er mit einer kurzen Unterbrechung von 2001 bis 2021 unter Vertrag, gewann zehnmal den Meistertitel, siebenmal den italienischen Supercup und fünfmal den Pokal. Zweimal stand er mit Juve im Finale der Champions League, beide Male verlor er.

Buffon war einer der besten Torhüter dieses Jahrtausends. Für die Nationalmannschaft stand er 178 Mal zwischen den Stangen, damit ist er Rekordhalter. Höhepunkt war der WM-Triumph 2006 in Deutschland, sechs Jahre später stand die Squadra Azzurra auch im EM-Finale, verlor aber gegen Spanien. Buffon hält zudem die Bestmarke für die meisten Pflichtspiele im italienischen Fußball vor Paolo Maldini.

Auch nach dem Ende der aktiven Karriere ist sein weiterer Weg wohl schon vorgezeichnet. Es gilt als sicher, dass Buffon als Delegationschef der italienischen Nationalmannschaft fungieren wird. Jene Aufgabe hatte zuletzt Gianluca Vialli ausgeübt, ehe der Ex-Profi Anfang 2023 wegen der Folgen einer Krebserkrankung starb. Verbandschef Gabriele Gravina bezeichnete Buffon bereits als den richtigen Mann auf dieser Position.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.