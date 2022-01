Gewaltvorwürfe: Man United suspendierte Mason Greenwood

Der 20-Jährige werde vorerst weder trainieren noch für den Club spielen, teilte der Verein am Sonntag mit. Wenig später gab die Polizei bekannt, ein Mann "in seinen 20ern" sei wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Körperverletzung festgenommen worden. Der Name Greenwood wurde dabei nicht explizit genannt.

Zuvor hatte die Exekutive bestätigt, dass sie den Fall untersuche. Der Behörde seien Fotos und Videos bekannt, die in sozialen Medien kursierten, und sie wolle die Umstände vollumfänglich aufklären.

Greenwoods Freundin hatte am Sonntagmorgen auf Instagram mehrere Beiträge gepostet, die sie blutend sowie mit Hämatomen an Armen und Beinen zeigen. Dazu schrieb sie: "An alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir antut." Die Bilder wurden mittlerweile wieder gelöscht.

Greenwood hat in der Premier League in dieser Saison in bisher 18 Spielen fünf Tore für United erzielt, in der Champions League kam er vier Mal zum Einsatz (ein Treffer).