Getrübter Jubel in München: Verpasst Mane die WM?

Neun Pflichtspiele in Folge gewonnen, zwölfmal keine Niederlage kassiert: Der FC Bayern befindet sich kurz vor der Fußball-WM-Pause in Topform. Das bekam am Dienstag Werder Bremen zu spüren, der Aufsteiger ging in der Allianz Arena mit 1:6 unter. In den Jubel mischte sich allerdings auch das Bedauern über den Ausfall von Top-Stürmer Sadio Mane. Der 30-jährige Ex-Salzburger musste nach 20 Minuten den Platz verlassen, sein Antreten bei der WM im Nationalteam Senegals ist fraglich.

Ist die WM für ihn schon vorbei? Sadio Mane ist verletzt. Bild: APA/AFP/RONNY HARTMANN

Laut einem Bericht der französischen Sportzeitung "L’Equipe" werde Mane wegen einer Sehnenverletzung nicht am Turnier in Katar teilnehmen können und mehrere Wochen ausfallen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte nach der Partie von einem "Schlag auf das Schienbeinköpfchen" berichtet. Eine Röntgenuntersuchung sollte Klarheit bringen. Davor hatte Co-Trainer Dino Toppmöller bezüglich der Blessur von Afrikas Fußballer des Jahres noch leichte Entwarnung gegeben gehabt. "Es sollte nicht allzu ernst sein, seine Teilnahme an der WM sollte nicht in Gefahr sein." Nun dürfte die Verletzung doch ärger sein.

Mit Thomas Müller kämpft ein weiterer Bayern-Star um seine WM-Fitness. Er pausierte am Dienstag erneut wegen seiner muskulären Probleme und wird auch am Samstag im letzten Ligaspiel des Jahres bei Schalke nicht zum Einsatz kommen. "Gut, alles in der Spur", gab der 33-Jährige allerdings hinsichtlich der WM Entwarnung. "Die Chance einer Verletzung ist schon da, wenn er jetzt zu früh einsteigt. Ich würde ihm einfach gerne die Ruhe noch geben vor der WM, die Struktur komplett ausheilen zu lassen", sagte Nagelsmann. Müller wurde zuletzt von Problemen an Rücken, Hüfte und Adduktoren gestoppt.

Frust bei Dortmund

Einen bitteren Dienstagabend erlebte Dortmund. Die Borussia unterlag nach zuvor drei Ligasiegen beim VfL Wolfsburg 0:2 und hat jetzt in der Tabelle bereits sechs Zähler Rückstand auf Rang eins. "Bei uns ist immer Druck. Jedes Spiel, das wir verlieren, ist für uns ein Problem", sagte Tormann Gregor Kobel. Laut Niklas Süle habe man nicht ganz unverdient verloren. "Wir hätten hier schon was mitnehmen müssen, aber das war dann doch leider zu wenig", so der Abwehrspieler. Man sei in der Defensive zu "schläfrig" gewesen. Davon profitierte auch der in der 58. Minute eingetauschte ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer, der den zweiten Treffer der Wolfsburger vorbereitete.