Gernot Trauners Klub zog die Notbremse

Wie der Verein des derzeit verletzten ÖFB-Teamverteidigers Gernot Trauner bekanntgab, habe man sich aufgrund von "sehr unregelmäßigen Ergebnissen und eines Mangels an Chemie" zu diesem Schritt entschlossen.

Der Däne Priske war im vergangenen Sommer nach erfolgreicher Arbeit bei Sparta Prag in die Niederlande gewechselt. Rotterdam.

In der Liga liegt Feyenoord nur auf Platz fünf, Trauner laboriert aktuell an einer Verletzung und wird wie schon am vergangenen Wochenende in der Meisterschaft auch gegen Milan nicht mitwirken können.

