Gernot Trauner erhielt den Meisterteller

Beim 3:0 gegen Go Ahead Eagles Deventer wurde der Oberösterreicher zwar wegen Knieproblemen geschont. Nach dem Schlusspfiff stand er jedoch – so wie alle Kaderspieler – in Dress und kompletter Fußballmontur auf dem Feld, um gemeinsam mit der Mannschaft erst hinter dem Tor beim Fanblock zu feiern und danach von den Feyenoord-Legenden Robin van Persie und Giovanni van Bronckhorst den Meisterteller entgegenzunehmen. Riesig war auch der Jubel, als Trauner aufgerufen wurde, um seine Meistermedaille in Empfang zu nehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper