Gelungenes Dortmund-Debüt für Marcel Sabitzer

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CANDICE WARD

"Er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielt und Bälle erobert haben", sagte Trainer Edin Terzic. "Das ist das, was wir uns vorgestellt haben, als wir Marcel verpflichtet hatten. Es geht jetzt darum, dass wir das regelmäßig sehen."

Gegen Manchester United – für die Engländer spielte er im Frühjahr leihweise – begann Sabitzer im Mittelfeld zusammen mit Emre Can und Julian Brandt. Den Siegtreffer erzielte Youssoufa Moukoko (71.). Den ersten Test in den USA hatte Dortmund gegen den Zweitligisten San Diego mit 6:0 gewonnen. Vor der Rückreise nach Deutschland gibt es noch eine dritte Partie in Chicago gegen Chelsea.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper