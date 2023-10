Gelungene Premiere: Nagelsmann wirft die Pressing-Maschine an

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEX GRIMM

Julian Nagelsmann hatte nach seiner Premiere als deutscher Fußball-Bundestrainer zu Recht ein Lächeln auf den Lippen. Seine Auswahl überzeugte vor 37.743 Zuschauern in Hartford auf allen Ebenen und ließ sich auf dem Weg zum 3:1-(2:1)-Erfolg auch von einem 0:1-Rückstand nicht aus der Bahn werfen.

"Wir haben verdient gewonnen. Wir waren fußballerisch sehr gut und wurden auch nach dem Traumtor von Christian Pulisic nicht hektisch", sagte der 36-jährige Ex-Bayern-Trainer, dessen Handschrift trotz kurzer Vorbereitungszeit deutlich zu erkennen war. Nagelsmann hat die Pressing-Maschine angeworfen. "Es war die Art und Weise von Fußball, die etwas anders ist. Wir haben echt viele gute Sachen gemacht", zeigte sich auch Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona) zufrieden. Der 32-Jährige hatte mit dem 1:1 (39.) die Wende eingeläutet, die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Mittelstürmer Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.).

DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der das Team beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich im September interimistisch betreut hatte, beobachtete das Geschehen von der Tribüne – und war höchst erfreut: "Nagelsmann ist ein Glücksfall. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend, wir sehen uns auf dem richtigen Weg." Es geht nicht nur um sportliche Erfolge – der nächste soll am Mittwoch (2 Uhr, ARD) in Philadelphia gegen Mexiko folgen –, sondern auch um das Schüren einer Euphorie mit Blickrichtung Heim-Europameisterschaft 2024. Das Rauschen im Blätterwald fiel jedenfalls mit wenigen Ausnahmen positiv aus.

"Nagelsmann lässt Deutschland wieder auferstehen", schrieb die spanische "As". "Wilde Aufholjagd, erstes Nagelsmann-Spektakel", titelte die "Bild". Der "kicker" sah "Lerneffekte in Rekordzeit": "Diese 90 Minuten machen Hoffnung, dass die Nationalmannschaft den sportlichen Turnaround schafft." Die "FAZ" registrierte "eine erste Arbeitsprobe, die sich sehen lassen kann". Weniger begeistert bewertete die "Zeit" den Auftritt: "Deutschland versuchte, mit viel Bewegung das US-Team unter Druck zu setzen. Allerdings hatte die Mannschaft einige Probleme in der Defensive und viele Ballverluste."

Am 21. November spielt die DFB-Elf in Wien gegen Österreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos