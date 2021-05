Wenn der englische Fußball-Vizemeister auf den Siebenten der spanischen Primera Division trifft, lässt sich eine Favoritenrolle nicht verleugnen. Manchester United greift heute (21 Uhr, PULS 4 und DAZN) an der polnischen Ostseeküste in Danzig, wo 9500 Fans Zutritt zum Stadion bekommen, nach dem zweiten Titel in der Europa League (nach 2017). Kontrahent Villarreal hat aber ein Trumpf-Ass im Ärmel – wenn auch "nur" auf der Bank.

Trainer Unai Emery ist der Spezialist für diesen Bewerb, den er dreimal in Folge in Diensten des FC Sevilla gewonnen hat – 2014, 2015 und 2016. Darüber hinaus erreichte der 49-jährige Baske mit dem FC Arsenal 2019 das Endspiel, da sollte aber Chelsea eine Nummer zu groß sein.

14 Spiele, keine Niederlage

Weil das Champions-League-Finale am Samstag zu einer rein britischen Angelegenheit zwischen Manchester City und Chelsea werden wird, ist der FC Villarreal der letzte Mohikaner, der die englischen Europa-Festspiele noch stören kann. An Selbstbewusstsein mangelt es dem "Submarino Amarillo" – zu Deutsch: "Gelbes U-Boot", in Anlehnung an den Beatles-Hit "Yellow Submarine" und die dominierende Vereinsfarbe – nicht. "Wir respektieren United. Aber ich denke, wir sind dazu fähig, diesen Pokal zu gewinnen", sagte Emery: "Wir werden mit Zuversicht spielen – so wie wir das in der gesamten Europa-League-Saison getan haben." Villarreal gewann zwölf seiner 14 Matches und verlor keines. Auf der Abschussliste steht auch Österreichs Meister Salzburg, der in der Runde der letzten 32 zweimal geschlagen wurde (2:0, 2:1).

Während die Trophäenschränke des 20-fachen englischen Meisters, zwölfmaligen FA-Cup-Siegers und dreifachen Champions-League-Gewinners Manchester United prall gefüllt sind, wartet der Verein aus der 49.045-Einwohner-Stadt Villarreal in der Provinz Castellón noch auf den großen Coup. Viermal waren die Spanier auf internationaler Ebene knapp dran gewesen, doch die Tür schloss sich im Semifinale (Champions League 2005/06; Europa League 2003/04, 2010/11, 2015/16). Der Endspiel-Einzug 2021 ist demnach der größte Erfolg.

Vier Duelle, kein einziges Tor

Hoffentlich wird der heutige Showdown spektakulärer als die bisherigen vier Begegnungen der beiden Finalisten. In den Gruppenphasen der "Königsklasse" 2005 und 2008 fiel in insgesamt 360 Minuten kein einziges Tor.

Diesmal muss es einen Sieger geben. Manchester United hat mit dem legendären Erfolgstrainer Sir Alex Ferguson einen Glücksbringer nach Danzig mitgenommen. Er weiß, worauf es in solchen Matches ankommt. "Wir haben große Qualität, die müssen wir ausspielen", sagt jener Mann, dessen "Red Devils" im wohl denkwürdigsten Champions-League-Finale den FC Bayern mit 2:1 in die Knie gezwungen haben. Das war 1999 in Barcelona, wo Teddy Sheringham (91.) und Ole Gunnar Solskjaer (94.) in der Nachspielzeit den Spieß umdrehten. Heute steht Solskjaer vor seinem ersten internationalen Titel. Vorausgesetzt, der Norweger schafft es, das "Gelbe U-Boot" nicht auftauchen zu lassen. (alex)