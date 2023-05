Gebremste Titelparty bei Manchester City

Das 0:1 von Verfolger Arsenal am Samstag gegen Nottingham machte das gestrige 1:0 gegen Chelsea schon vor dem Anpfiff zur Meisterparty.

Sie fiel zumindest bei den Spielern gebremst aus – angesichts einer historischen Chance: 24 Jahre nach Manchester United ist Manchester City auf dem Weg, das bisher einmalige Triple aus den Titeln der Champions League, der Premier League und des FA-Cups zu wiederholen. Am 3. Juni ist der Stadtrivale im FA-Cup-Endspiel der Gegner, am 10. Juni geht es in Istanbul gegen Inter Mailand um den Champions-League-Sieg.

"Das ist eine Saison, die ich nie vergessen werde", sagte Manchester-City-Kapitän Ilkay Gündogan schon nach dem Meisterstück in der Liga. "Die Premier League ist zweifellos die anspruchsvollste und härteste Liga der Welt. Und das sagt alles darüber, was das für eine Leistung ist."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper