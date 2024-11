Fußball-Zwerg San Marino jubelt über kleines Märchen

FIFA-Schlusslicht San Marino wird diesen Abend sicher nie vergessen: Nach dem überraschenden ersten Sieg nach mehr als 20 Jahren im September feierte die Mannschaft von Trainer Roberto Cevoli den nächsten Erfolg. Das 3:1 in Liechtenstein am Montagabend bedeutete nicht nur den ersten Auswärtserfolg in der Geschichte des kleinen Landes. Durch den zweiten Pflichtspielsieg überhaupt steigt San Marino in die Liga C der Nations League auf.

"Abgesehen von der ernsthaften Gefahr eines Herzinfarkts kann ich nur sagen, dass diese Burschen heute Abend Geschichte geschrieben haben", wurde der sichtlich gerührte Verbandspräsident Marco Tura von der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zitiert. San Marino hatte das Spiel nach dem Rückstand zur Pause durch Tore von Lorenzo Lazzari (46.), Nicola Nanni (66./Elfmeter) und Alessandro Golinucci (76.) gedreht. In Liga D ließ San Marino damit in der Gruppe neben Liechtenstein auch Gibraltar hinter sich.

Der von Italien umrundete Kleinstaat, der auf dem 210. und damit letzten Rang der FIFA-Weltrangliste vor dem aktuell nicht gelisteten Land Eritrea steht, hatte schon mit 1:0 die erste Gruppenpartie gegen Liechtenstein gewonnen. Gegen denselben Gegner war San Marino am 28. April 2004 der bis dahin letzte und einzige Sieg in einem Freundschaftsspiel geglückt (1:0).

