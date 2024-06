Diese Fußball-Top-Teams zieht es im Sommer nach Oberösterreich

Nach der Saison ist vor der Saison: Zuletzt stimmte sich noch Österreichs Fußball-Nationalmannschaft im oberösterreichischen Windischgarsten auf die Europameisterschaft ein – in den kommenden Wochen werden auch internationale Top-Klubs ihre Zelte in Oberösterreich aufschlagen. Rund 35 Teams nehmen in den kommenden Wochen Anlauf auf die neue Spielzeit.