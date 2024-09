Fußball: St. Pölten feierte in CL-Quali 3:0-Hinspielsieg gegen Mura

Die Niederösterreicherinnen gewannen am Donnerstag das Heim-Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde gegen den slowenischen Serienmeister ZNK Mura verdient mit 3:0 (0:0). Kamila Dubcova (65.), Melike Pekel (73.) und Izabela Krizaj (79.) bescherten St. Pölten eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel kommenden Donnerstag in Murska Sobota.

Die Niederösterreicherinnen hatten in der NV Arena vor 627 Zuschauern nach einer Schweigeminute in Gedenken an die Hochwasser-Opfer die erste Gelegenheit. Doch Melanie Brunnthaler verzog aus guter Position (4.). Die Begegnung ließ spielerische Höhepunkte lange vermissen, die beste Chance der ersten Hälfte gehörte ebenfalls der Truppe von Trainerin Liese Brancao: Ein direkter Freistoß von Maria Mikolajova wurde allerdings von Mura-Schlussfrau Emilie Gavillet entschärft, der abgefälschte Nachschuss von Leonarda Balog ging knapp daneben (36.).

Nach dem Seitenwechsel köpfelte Dubcova die Gastgeberinnen nach einer Maßflanke von Andrea Glibo in Führung, wenig später schlenzte die eingewechselte Pekel den Ball an der weit aus ihrem Tor geeilten Gavillet vorbei ins Netz. St. Pölten kontrollierte das Geschehen und Krizaj erhöhte nach einer schön herausgespielten Kombination zum Endstand.

