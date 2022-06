Fußball: Schalke offenbar vor Verpflichtung von Kramer als Trainer

Wie mehrere Medien am Pfingstmontag berichteten, tritt der 50-jährige ehemalige Nachwuchsleiter von Red Bull Salzburg die Nachfolge von Interimscoach Mike Büskens an, der den Revierclub zurück ins Oberhaus geführt hatte. Kramer stand zuletzt beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld unter Vertrag, bei dem er im April nach sieben sieglosen Spielen in Serie freigestellt worden war.

Am Dienstag soll Kramer offiziell vorgestellt werden. Wie bereits vorher vereinbart, kehrt der als "Aufstiegsheld" gefeierte Ex-Rapid-Coach Büskens auf seine alte Position als Co-Trainer zurück. Schalke erhält in der kommenden Saison neben Reinhold Ranftl mit Leo Greiml einen weiteren ÖFB-Legionär, die Verträge der beiden Torhüter Martin Fraisl und Michael Langer laufen aus.

Kramer war von 2019 bis 2020 Leiter der Nachwuchsabteilung in Salzburg. Ab März 2021 fungierte er als Cheftrainer in Bielefeld.