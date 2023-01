Fußball: Salzburg mit erfolgreicher Generalprobe für Frühjahrsauftakt

Die Salzburger rangen den slowakischen Tabellenführer Slovan Bratislava in Taxham in 120 gespielten Minuten mit 1:0 nieder und überstanden damit auch ihr viertes Jänner-Testspiel ohne Niederlage. Den einzigen Treffer erzielte Offensivstar Noah Okafor via Unterkante der Latte (54.). Sekou Koita vergab wenig später einen Elfmeter (65.).

Für Aufregung sorgte in einem grundsätzlich hart geführten Duell Slovan-Kapitän Vladimir Weiss. Der Trainersohn sah für eine Tätlichkeit in der 95. Minute die Rote Karte, die Begegnung wurde erst nach einigen Diskussionen auf dem Platz fortgesetzt. Das erste diese Woche geholte israelische Toptalent Oscar Gloukh (18) stand in den 30 Schlussminuten erstmals für Salzburg auf dem Platz. Auch Stürmer Fernando gab nach vier Monaten Pause wegen einer Oberschenkelverletzung ein Comeback.

"Spielerisch war das eine gute Vorstellung", lobte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle. "Da war einiges dabei, was wir auch in den Pflichtspielen sehen wollen. Von daher fällt das Fazit sehr positiv aus." Einem 4:4 zum Testspiel-Auftakt vor zwei Wochen gegen Bayern München ließ Salzburg in der Vorbereitung Siege gegen Sparta Prag (2:1), den Karlsruher SC (3:0) und Bratislava folgen. Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres steht für die Bullen am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) mit dem Cup-Viertelfinal-Schlager gegen Sturm Graz auf dem Programm.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper