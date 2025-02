Fußball: Profi-Klub spielt mit 12 Mann - und trifft

Am 21. Spieltag im niederländischen Oberhaus empfing am Samstag der SC Heerenveen Fortuna Sittard. Das Heimteam, welches seit Sommer von Stürmer-Legende Robin van Persie (41) trainiert wird, führte lange mit 2:1. Kurz vor Schluss kassierte Heerenveen aber noch den Ausgleich – gegen zwölf Sittard-Spieler.

Der Hintergrund: In der 88. Minute wechselte Fortuna-Trainer Danny Buijs doppelt aus, brachte den ehemaligen Lustenau-Kicker Dario Grujcic und Owen Johnson für Ryan Fosso und Jasper Dahlhaus. Das Problem: Letzterer verließ den Platz nicht sofort, blieb stattdessen noch eine weitere halbe Minute auf dem Rasen.

Van Persie bemerkt die Überzahl, beschwert sich an der Seitenlinie beim Schiedsrichter-Team. Schließlich wurde das Spiel unterbrochen, Dahlhaus musste runter. Während er am Rand Richtung Bank wanderte, erspielte sich Sittard einen Eckball, den Rodrigo Guth (24) per Kopf zum 2:2 verwertete.

"Es kann nicht sein, dass..."

"Ich finde das, was diesem Tor vorausging, sehr speziell. Fortuna Sittard hatte vor diesem Einwurf eine Minute lang zwölf Mann auf dem Feld. Offenbar ist das erlaubt und möglich. Können sie sich das vorstellen, dass es einfach erlaubt ist?", schimpfte Van Persie im Anschluss bei ESPN.

"Normalerweise rede ich nie mit den Schiedsrichtern und lasse sie immer ihre Arbeit machen. Aber es kann nicht sein, dass sie mit zwölf Mann spielen. Das ist undenkbar. Also habe ich den vierten Offiziellen gefragt: 'Sollten Sie nicht etwas dagegen tun?'"

Trotz der kurzfristigen Überzahl - den Treffer zurückzunehmen, war für das Referee-Gespann nicht mehr möglich.

