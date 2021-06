Fußball-Legende macht sich in Windischgarsten EM-fit

"Wir sollten verletzungsfrei bleiben und eine Art von Fußball anbieten, mit der unsere Fans zufrieden sind." Die slowakische Legende Marek Hamsik (33) schlägt vor der am Freitag beginnenden EM keine lauten Töne an. Auf Platzierungen will sich der Kapitän, der beim schwedischen Klub IFK Göteborg unter Vertrag steht und noch nicht hundertprozentig fit ist, nicht festlegen.