Fußball-Gipfel in München

Julian Nagelsmann (re./mit Joshua Kimmich) musste nach einer 1:2-Niederlage in Leverkusen als Bayern-Trainer gehen.

Zum Auftakt der vierten Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es heute (20.30 Uhr, DAZN) zum Gipfeltreffen zwischen Titelverteidiger FC Bayern und Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Beide Teams sind noch ohne Punktverlust – und gewillt, ihre Serien zu verlängern. Wer lässt Federn? "Ich habe ein gutes Gefühl, solche großen Spiele sind die besten, ich liebe sie. Was wollen wir mehr? Ein tolles Match in einem schönen Stadion gegen eine Top-Top-Mannschaft", sagte Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso, der schon gespannt auf das Duell der Torjäger ist.

Der Münchner 100-Millionen-Zugang Harry Kane (drei Liga-Treffer) prallt auf Victor Boniface, jenen Topscorer, der schon vier Tore und zwei Assists zu Buche stehen hat. Gewisse Revanchegelüste sind den Bayern nicht fremd, immerhin waren es die Leverkusener, die den Rekordmeister im jüngsten Duell am 19. März mit einem 2:1-Heimerfolg endgültig in die Krise stürzten. Danach war von einem blutleeren Auftritt die Rede – mit der Konsequenz, dass Trainer Julian Nagelsmann seine Koffer packen musste. Thomas Tuchel übernahm.

Besagter Nagelsmann ist auch jetzt wieder in aller Munde – und zwar als Einser-Kandidat für die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt kann alles ziemlich schnell gehen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der das Team beim 2:1 gegen Frankreich betreute, nahm bereits Kontakt zu Nagelsmann-Berater Volker Struth auf.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, der gemeinsam mit DFB-Chef Bernd Neuendorf und Völler die Teamchef-Frage entscheiden wird, erkundigte sich beim FC Bayern über Nagelsmann, um auf Nummer sicher zu gehen und möglicherweise schon die Ablösemodalitäten abzuchecken. Die Münchner, die 2021 für Nagelsmann rund 20 Millionen an RB Leipzig überwiesen, zeigen sich offenbar gnädig und geben ihren Ex-Trainer, der noch bis 2026 unter Vertrag steht, kostenlos frei.

Laut "Bild"-Zeitung soll es von Bayern-Seite nur zwei Bedingungen geben: erstens die Durchführung eines vom DFB versprochenen Spiels zwischen Bayern und der Nationalelf, zweitens die komplette Übernahme von Nagelsmanns Gehaltsforderung durch den DFB.

