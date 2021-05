Fußball-EM: Das sind die elf Spielorte

Die Spielorte trennen teils Tausende Kilometer, zwischen Glasgow und Baku sind es gut 4.300. Die elf Städte haben enorm viel zu bieten, auch wenn die Fans das in diesem Sommer coronabedingt nur eingeschränkt erfahren können.

ENGLAND/LONDON: Alle Mannschaften wollen nach London. Denn dort steigt im Wembley-Stadion am 11. Juli das EM-Finale. Wie viele Zuschauer dann in die prächtige Arena dürfen, ist noch unklar. Während der drei Gruppenspiele und beim Achtelfinale soll mindestens ein Viertel der Plätze besetzt werden, das wären 25.000 Fans.

Und wer nicht ins Stadion kann, der wird die Spiele wohl in einem der zahlreichen Pubs der englischen Hauptstadt verfolgen können. Die Impfkampagne der Engländer kam relativ schnell in Gang, viele Restaurants und Bars sind längst unter Corona-Bedingungen wieder geöffnet. So könnten während der EM auch wieder zahlreiche Touristen in der Stadt unterwegs sein. Denn London bietet schließlich nicht nur Fußball. Für kulinarische Höhepunkte sind die Briten zwar nicht bekannt. Doch darüber hinaus gibt es in London viele Sehenswürdigkeiten zu bestaunen.

ITALIEN/ROM: Neben Tiber, Vatikan und Kolosseum steigt am 11. Juni das EM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Italien und der Türkei. Mindestens ein Viertel der Plätze im ehrwürdigen Stadio Olimpico soll dann besetzt sein, das wären 16.000 in dem weitläufigen Leichtathletik- und Fußball-Stadion. Eröffnet wurde das Olimpico, Heim-Spielstätte der beiden Hauptstadtclubs AS Roma und Lazio, bereits 1932 und seitdem immer wieder umgebaut. Zahlreiche große Fußball-Abende gab es hier seitdem, unter anderem das WM-Finale 1990 oder das eine oder andere Europacup-Endspiel.

Doch auch abseits des Fußballs hat die italienische Hauptstadt, in der es im Juni meist schon um die 30 Grad heiß wird, einiges zu bieten. Die Ewige Stadt ist vor allem bekannt für ihre historischen Sehenswürdigkeiten und Kunstschätze, die in den engen Gassen an jeder Ecke zu entdecken sind. Und auch kulinarisch können Besucher hier bei Pizza, Pasta, Gelato und Co. voll auf ihre Kosten kommen.

DEUTSCHLAND/MÜNCHEN: Deutschland trägt seine Gruppenspiele gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) in der Münchner Arena. Nach aktuellem Stand sollen bis zu 14.500 Zuschauer im Stadion des FC Bayern erlaubt sein.

An ausufernde Fanfeste in der bayerischen Landeshauptstadt rund um den Marienplatz ist dennoch nicht zu denken. Immerhin erlaubt sein dürfte die Außengastronomie in den weltweit bekannten Münchner Biergärten. Im Sommer, wenn unter anderem der Englische Garten lockt, reisen unter normalen Umständen Tausende Touristen in die grüne Millionenstadt mit etlichen historischen Sehenswürdigkeiten.

SPANIEN/SEVILLA: Die Stadt sprang für die spanische Metropole Bilbao ein, die keine Garantien für die Zulassung von Fans im Stadion abgeben wollte. Das Estadio La Cartuja wurde 1999 eröffnet. Keiner der beiden Topclubs Betis und FC Sevilla spielt in dem Stadion, das einst als Teil der Bewerbung von Sevilla für die Olympischen Spiele 2004 am Fluss Guadalquivir gebaut wurde. Dafür wurden die Endspiele des spanischen Cups bis einschließlich 2023 an Sevilla und das Estadio La Cartuja vergeben. Es bietet knapp 60.000 Zuschauern Platz, die Behörden wollen bei den EM-Spielen eine 30-prozentige Auslastung ermöglichen.

Sevilla gilt als eine der schönsten Städte Spaniens. Bis Cadiz an der Küste sind es rund 120 Kilometer, Spaniens Hauptstadt Madrid ist gut 530 Kilometer entfernt. Sevilla ist reich an touristischen Sehenswürdigkeiten, "kulturelle Reizüberflutung par excellence", heißt es auf der Tourismus-Homepage der Stadt.

RUSSLAND/ST. PETERSBURG: Wer zu den Spielen nach St. Petersburg reist, kann täglich die sogenannten "Weißen Nächte" erleben, in denen es gar nicht richtig dunkel wird. Die 1703 von Zar Peter I. gegründete Stadt ist die nördlichste Millionenmetropole der Welt und die größte Stadt Russlands nach Moskau. Mit großen Fußballspielen hat man in Petersburg Erfahrung, schließlich fanden dort 2018 insgesamt sieben WM-Begegnungen statt.

Das weitläufige historische Zentrum ist Unesco-Welterbe und wird wegen seiner malerischen Flüsse und Kanäle auch als "Venedig des Nordens" bezeichnet. Vor den Toren Petersburgs bieten die Zarenschlösser Peterhof und Zarskoje Selo einen Einblick in das Leben bei Hof. Auch an Bars und Restaurants mangelt es nicht. Doch dafür haben die Fans kaum Zeit, denn St. Petersburg ist die einzige Stadt, in der gleich sechs Gruppenspiele stattfinden. Die Metropole übernahm kurzfristig die Partien von Dublin. Auch das russische Team absolviert dort seine drei Gruppenpartien.

SCHOTTLAND/GLASGOW: Schottland freut sich nicht nur über die lange vermisste Qualifikation der Nationalmannschaft, sondern ist auch stolz auf seine Rolle als Ausrichter. In Glasgow werden drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen. Glasgow liegt rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Edinburgh entfernt und gilt im Gegensatz zu dieser als Arbeiterstadt. Glasgow befindet sich am Fluss Clyde, der in einen Meeresarm des Atlantik mündet. Glasgow ist die größte Stadt in Schottland und die drittgrößte in Großbritannien. In der Fußball-Historie hat Glasgow einen besonderen Platz, denn hier fand das erste Länderspiel überhaupt statt. Im Jahr 1872 trennten sich Schottland und England 0:0.

Gespielt bei der EM wird im traditionsreichen Hampden Park, das Anfang des vergangenen Jahrhunderts über Jahrzehnte das größte Stadion der Welt war. Laut UEFA waren im Jahr 1937 bei einem Spiel zwischen Schottland gegen England 149.415 Zuschauer dabei. Die Stadtclubs Celtic und Rangers haben beide ihre eigenen Stadien, der Hampden Park ist die Heimstätte der schottischen Nationalmannschaft und der Amateurmannschaft Queens Park. Abseits des Fußballs bietet Glasgow viele Kunstgalerien eine spannende Musikszene und gilt als Einkaufszentrum Schottlands.

RUMÄNIEN/BUKAREST: In der rumänischen Hauptstadt sind vier Spiele vorgesehen, darunter die Österreich-Partien gegen Nordmazedonien und die Ukraine. Die "Arena Nationala" hätte bei der EM theoretisch Platz für 56.000 Zuschauer bieten können. Zuletzt zugesagt wurde aber coronabedingt nur eine Auslastung von 25 Prozent. Theoretisch möglich seien auch 50 Prozent, sofern dies die Lage gestatte. Das Stadion war 2012 Schauplatz des Europa-League-Endspiels. Bitter für Bukarest: Die Rumänen qualifizierten sich nicht für die EM-Endrunde.

Die rumänische Hauptstadt mit rund 1,8 Millionen Einwohnern ist die siebentgrößte Stadt in der EU. Wegen der Einflüsse der französischen Architektur wird die Stadt auch "Paris des Ostens" genannt. Die Stadt liegt in einer besonders von Erdbeben gefährdeten Region.

UNGARN/BUDAPEST: Als einziges Veranstalterland hat Ungarn trotz Corona-Pandemie potenziell volles Haus zugesagt. Die Impfkampagne läuft in Ungarn sehr gut, auch dank der massiven Verwendung chinesischer und russischer Vakzine, die in der EU nicht zugelassen sind. Zu den Matches dürfen nur Fans, die entweder geimpft oder nachweislich genesen sind. Für ausländische Besucher gilt nach gegenwärtigem Stand eine Ausnahme: Sie brauchen einen PCR-Test für die Einreise ins Land und einen für den Match-Besuch.

Die Puskas-Arena ist eine neue, 2017 errichtete Arena mit 67.000 Sitzplätzen. Benannt ist sie nach der ungarischen Fußball-Legende Ferenc Puskas (1927-2006). Budapest hat einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Budaer Burg bietet einen schönen Blick auf die Donau, die mitten durch die Stadt fließt. Berühmt sind auch die Bäder. Sie stehen allerdings nur Geimpften und Genesenen offen.

DÄNEMARK/KOPENHAGEN: Die Dänen waren eines der ersten Länder, das der UEFA trotz der Coronavirus-Pandemie den Einlass von 12.000 Zuschauern ins Parken-Stadion garantierte. Dieses ist mit einer Kapazität von 38.000 Plätzen das kleinste der EM.

Die 600.000-Einwohner-Stadt Kopenhagen zählt zu den schönsten Hauptstädten Europas und ist bei Touristen sehr beliebt. Die Lage am Meer, ein beispielhaftes Fahrradwege-Netz und die vielen kleinen bunten Häuser am Hafen machen sie so attraktiv. Mit dem Vergnügungspark Tivoli und dem Königsschloss Amalienborg liegen zwei der Hauptsehenswürdigkeiten zudem mitten in der Stadt.

NIEDERLANDE/AMSTERDAM: Die Regierung hat die Beschränkungen soweit gelockert, dass 12.000 Zuschauer in die Amsterdam Arena dürfen - so auch beim Gruppenmatch der Niederländer am 17. Juni gegen Österreich. Neben den drei Gruppenspielen der "Elftal" findet in dem nach der niederländischen Fußball-Legende Johan Cruyff benannten Stadion auch ein Achtelfinale statt. Normalerweise absolviert in der 55.500 Fans fassenden Arena der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam seine Heimspiele. Im Jahr 2000 ging dort bereits ein EM-Finale über die Bühne.

Die Stadt mit rund 870.000 Einwohnern ist bekannt für ihre Grachten und Kanäle. Der historischen Stadtkern lockt normalerweise jährlich Millionen Touristen nach Amsterdam, die die lockere und internationale Atmosphäre genießen.

ASERBAIDSCHAN/BAKU: Baku gilt als wohl exotischste Gastgeberstadt des Turniers. Das 2015 eröffnete Nationalstadion in der Metropole am Kaspischen Meer ist Heimstätte der nicht für die EM qualifizierten Nationalmannschaft der Kaukasusrepublik. 2019 besiegte Chelsea hier den Londoner Stadtrivalen Arsenal im Europa-League-Finale mit 4:1. Zu den EM-Spielen soll das 70.000er-Stadion mit jeweils bis zu 35.000 Fans halbvoll sein.

Das historische Zentrum der Stadt mit rund 2,2 Millionen Einwohnern hat seit 2000 den Status eines Unesco-Welterbes. Paläste, Moscheen und Festungsbauten stehen neben den Glitzerfassaden der Neuzeit. Politisch passt die EM-Gastgeberrolle ins Konzept der autoritären Führung von Aserbaidschan. Seit Jahren nutzt die Ex-Sowjetrepublik die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft, um mit Großereignissen Imagepflege zu betreiben. Vor dem EM sorgten bereits der Eurovision Song Contest (ESC) und die Formel 1 für schöne Bilder aus Baku. Kritiker wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beklagen aber das Fehlen demokratischer Prinzipien.