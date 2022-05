Fulminantes Comeback in "Königsblau"

Der deutsche Fußball-Traditionsklub FC Schalke 04 lässt sich nicht unterkriegen: Bezeichnend dafür war die Aufstiegsparty der "Königsblauen" in der mit 62.000 Fans überschwappenden Veltins-Arena, wo das Team des ehemaligen Rapid-Trainers Mike Büskens den FC St. Pauli nach 0:2-Rückstand mit 3:2 in die Knie zwang. Anschließend brachen alle Dämme, Tausende stürmten das Feld, liebkosten ihre "Helden" – allen voran den in Tränen aufgelösten Torjäger Simon Terodde, der mit 29 Treffern maßgeblichen Anteil an der sofortigen Oberhaus-Rückkehr hatte.

Am Tag danach war von der Spielwiese und von den Tornetzen nicht mehr viel übrig. Wer ein Andenken an diese magische Nacht ergattern konnte, griff gnadenlos zu. Aus Fußball-Begeisterten wurden kurzerhand Hobby-Gärtner, die sich in den Rasen vertieften und sattes Grün herausschnitten.

Watzke: "Freue mich extrem"

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das gilt auch für die beiden ÖFB-Legionäre in Diensten der Schalker, Einser-Goalie Martin Fraisl, der einst für den oberösterreichischen Unterhaus-Klub SV Sierning (2012/13) am Ball war, und den ehemaligen LASK-Spieler Reinhold Ranftl, der früh in der Saison seinen Stammplatz verlor.

Glückwünsche en masse trudelten bei den Blau-Weißen, die stolze 160.000 Mitglieder zählen, auch vom Lokalrivalen Dortmund ein. "Ich freue mich extrem, dass Schalke in die Bundesliga zurückkehrt", betonte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und blickt genussvoll auf die kommenden Bundesliga-Derbys.

Mit dieser sportlichen Auferstehung war nicht zu rechnen gewesen. Eigentlich hatte sich angesichts massiver finanzieller Turbulenzen eher ein Sturz ins Bodenlose angekündigt. Erst recht, als sich Schalke von Hauptsponsor Gazprom verabschiedete, weil die "königsblauen" Werte in absolutem Widerspruch zum russischen Überfall auf die Ukraine stehen.

Schalke befand sich nach dem Abstieg im Mai 2021 vor den Trümmern seiner Misswirtschaft, doch Sportchef Rouven Schröder, der nach dem Abgang von 30 Kickern zum Neustart geblasen hatte, brachte das sinkende Schiff wieder auf Kurs. "Man hat nur ein Leben – und das werden wir heute feiern", posaunte der "Architekt des Wunders" hinaus. Schröder formte eine Mannschaft, in der alle an einem Strang ziehen. Das war auch ein Verdienst von Büskens, Mitglied des legendären UEFA-Cup-Siegerteams von 1997. Wenn einer den Schalke-Geist verinnerlicht hat, dann jener Mann, der das Zepter am 7. März bei einem Rückstand von sechs Punkten auf den Relegationsplatz übernahm.

Jetzt wird es wieder Veränderungen geben. Fraisl (beim Tor zum 0:2 unglücklich) und Ranftl könnten auf Schalke ausgespielt haben, dafür soll Austria-Torhüter Patrick Pentz (Marktwert 1,5 Millionen Euro) in Gelsenkirchen sehr hoch im Kurs stehen.

Werder Bremen wandelt auf Schalkes Spuren. Nach dem 3:0-Erfolg in Aue, zu dem ÖFB-Legionär Marco Friedl das wichtige 1:0 (49.) beisteuerte, genügt am Sonntag ein Remis gegen Regensburg zum sofortigen Wiederaufstieg. (alex)