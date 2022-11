Als Sportdirektor des ÖFB hat Willi Ruttensteiner beim Aufbau einer außergewöhnlichen Spielergeneration wichtige Grundsteine gelegt, in Israel konnte er als Sportdirektor und Teamchef auch die Weichen für einen fußballerischen Aufschwung stellen. Während der WM in Katar wird der 60-Jährige aus Wolfern, der aktuell in ein FIFA-Projekt für die Entwicklung nationaler Fußballverbände eingebunden ist, für die OÖNachrichten als Experte im Einsatz sein.