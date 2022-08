Christian Ilzer, der Cheftrainer des SK Sturm, war nach dem 1:1 in Ried "extrem verärgert", weil sein Team einem dezimierten und in Rückstand liegenden Gegner ein Comeback ermöglicht hatte. "Das schmerzt. Wir haben aus unserer Dominanz zu wenig gemacht. Es ist immer gefährlich, sich im Fußball in Sicherheit zu wiegen", sagte der 44-jährige Steirer, der weiß, dass sich die "Blackies" heute (20.30 Uhr, ORF 1) in der heimischen Merkur-Arena keine Schwächen leisten dürfen.