Für Glasner und Trauner soll auch im Viertelfinale noch nicht Schluss sein

Während es der LASK bis ins Achtelfinale der UEFA Conference League geschafft hat, geht es heute für zwei Oberösterreicher auch im Viertelfinale weiter. Oliver Glasner trifft mit Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion auf den FC Barcelona (21 Uhr, Servus TV live), Gernot Trauner trifft in der Conference League auf Slavia Prag.

Wenn seine Mannschaft heute nur halbwegs so locker und unbeschwert auftritt wie Oliver Glasner bei der gestrigen Abschlusspressekonferenz vor dem heutigen Spiel, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Als sich die meisten Fragen um Gegner Barcelona drehten, meinte der Riedauer: "Ich bin nicht der Trainer von Barcelona, deshalb konzentriere ich mich vor allem auf meine Mannschaft, und trotz allen Respekts nicht auf den Gegner."

... auf den unter Trainer Xavi wiedererstarkten FC Barcelona. Bild: APA/AFP/LLUIS GENE

Und als es darum ging, die Offensive von Barcelona zu stoppen: "Wir haben auch gegen Betis Sevilla, eine spanische Top-Mannschaft, gezeigt, dass wir uns sechs, sieben Top-Chancen erarbeiten können. Gegen Barcelona werden es nur drei oder vier sein. Aber mit der nötigen Effizienz können wir auch hier Tore erzielen." Wie bereits gestern im OÖN-Interview angekündigt, will Glasner auf Sieg spielen, deshalb würde er im Vorhinein auch ein Unentschieden gegen Barcelona nicht unterschreiben. "Ich will auch bei ,Vier Gewinnt’ gegen meine Tochter gewinnen, deshalb gibt es auch im Fußball kein Spiel, in dem man auf ein Remis spielt. Wenn am Ende dann trotzdem ein Unentschieden herauskommt, dann ist im Rückspiel in Barcelona noch immer alles möglich."

Gernot Trauner hat in Rotterdam auch selbst viel Applaus bekommen. Bild: GEPA pictures

Mit einem weinenden Auge werden auch die Fans des LASK auf das heutige Viertelfinale der UEFA Conference League blicken. Denn statt selbst auf der Bühne der letzten acht zu stehen, trifft heute Gegner Slavia Prag im Viertelfinale auf Feyenoord Rotterdam, die Mannschaft von Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner. Unmittelbar nach dem Aufstieg gegen den LASK war Slavias Trainer Jindrich Trpisovsky in St. Pölten gefragt worden, welchen Gegner er sich wünschen würde. Da meinte er nur: "Feyenoord muss es nicht unbedingt sein, die hätte ich lieber später." Denn die beiden Mannschaften waren bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen. In den Niederlanden siegte Feyenoord mit 2:1, das Spiel in Prag endete 2:2. In den Niederlanden ist der Hype um Trauner groß. Sogar das Nasenpflaster, das er auch während der Zeit beim LASK stets getragen hatte, hat bereits Kultstatus.

Extrem beliebt bei den Fans

Immer wieder sind Fans mit Trauner-Trikots und Nasenpflastern zu sehen. Dass Trauner in den Niederlanden so gut ankommt, hängt nicht nur an seinem Charakter, sondern auch an den sportlichen Erfolgen. In der Meisterschaft liegt Feyenoord hinter Ajax und PSV Eindhoven auf Platz drei.