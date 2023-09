Für diesen Klub will Lionel Messi noch spielen

Weltstar Lionel Messi ist im Sommer von Paris St. Germain zu Inter Miami in die USA gewechselt. Seine Pläne gehen aber schon weit über diese Saison hinaus. In einem Interview mit "TyC Sports" in der Sendung "Olga" verrät Messi, wie er seine Zukunft plant.

Der siebenmalige Weltfußballer erklärt: "Ich hatte immer die Idee in meinem Kopf, den argentinischen Fußball zu genießen, für Newell’s zu spielen und das auch noch als Weltmeister."

Bei Newell’s Old Boys in Argentinien hatte Messis Fußball-Karriere einst begonnen. Für den Klub aus seiner Heimatstadt Rosario spielte er bis er 13 war, im Jahr 2000 wechselte er dann in die Jugend des FC Barcelona.

An ein Karriereende denkt der Weltmeister von 2022 aber noch nicht. "Ich will weiterhin das tun, was ich liebe. Ich will nicht über die Zukunft nachdenken. Ich will es so viel genießen wie möglich. Was ich am meisten liebe ist, Fußball zu spielen."

Messi kam im Sommer nach zwei eher glücklosen Jahren bei Paris St. Germain zu Inter Miami, wo David Beckham Mitbesitzer ist. In seinen bisherigen zwölf Einsätzen erzielte der viermalige Champions-League-Sieger elf Tore. zuletzt musste der 36-Jährige aber wegen einer Muskelverletzung passen.

