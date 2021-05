Für Alaba geht es (fast) direkt zum Team, Friedl muss Werder-Abstieg verkraften

Gestern hat ÖFB-Teamchef Franco Foda seinen endgültigen Kader für die am 11. Juni startende Fußball-EM nominiert. 21 der 26 Spieler kommen dabei aus der deutschen Bundesliga.

Für die Spieler wie David Alaba, der am Samstag noch seinen Abschied samt Übergabe des Meistertellers beim FC Bayern München feierte, bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen. Bereits am Donnerstag trifft sich das Team im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf. Davor hat Foda mit Heinz Lindner (FC Basel), Adrian Grbic (FC Lorient) Philipp Mwene (Mainz 05) und LASK-Spieler Husain Balic gestern noch vier Spieler eliminiert. Der Rest hat sein EM-Ticket fix.

Für David Alaba war der Abschied vom FC Bayern am Samstag noch besonders emotional gewesen. Erst half er beim 5:2-Sieg über den FC Augsburg mit, dass Robert Lewandowski mit seinem 41. Saisontreffer in letzter Minute noch den Rekord von Klublegende Gerd Müller übertreffen konnte. Danach begleitete ihn sein eineinhalbjähriger Sohn – dessen Vorname offiziell nicht bekannt ist – über das Spielfeld der Allianz-Arena. "Für mich ist er das Herz der Mannschaft. Er ist einer, der alle mitnimmt und verbindet, der für einen Trainer oftmals aus eigener Motivation Spieler auf den richtigen Weg mitbegleitet", lobte Trainer Hansi Flick. Alaba absolvierte für die Bayern 431 Pflichtspiele und ist damit der Legionär mit den meisten Einsätzen im Trikot der Münchner. Alaba gewann mit den Bayern insgesamt 27 Titel, darunter zweimal die Champions League und zehn Meistertitel.

Werders Abstieg nach 41 Jahren

Marco Friedl kann sich bei der EM vom Frust nach dem Abstieg mit Werder Bremen erholen. Nach 41 Jahren Bundesligazugehörigkeit müssen die Norddeutschen zum zweiten Mal den Gang in die zweite Liga antreten. Das 2:4 gegen Mönchengladbach hätte dennoch für die Relegation gereicht, wenn Köln beim 1:0 gegen Schalke nicht vier Minuten vor Schluss noch zum Sieg getroffen hätte. Jetzt bekommen die Kölner gegen den Zweitliga-Dritten Kiel eine weitere Chance. Der Vfl Bochum (mit dem Welser Robert Zulj) und Greuther Fürth steigen auf.