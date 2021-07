Für Alaba geht es bei Real nun Schlag auf Schlag

Er trainierte erstmals bei Real Madrid mit. Morgen wird er beim 34-fachen spanischen Meister offiziell vorgestellt.

Sein neuer Trainer Carlo Ancelotti hat über den Wiener bereits als "kompletten Spieler" geschwärmt, aber offengelassen, wo der Neuzugang bei "den Königlichen" künftig zu sehen sein wird. Wie der Italiener anmerkte, sei der Österreicher variabel einsetzbar. Ancelotti kennt Alaba noch aus seiner Zeit als Trainer von Bayern München in der Saison 2016/17, als der deutsche Meistertitel eingefahren wurde. Damals spielte Alaba in erster Linie als Linksverteidiger.

Schon kommenden Sonntag könnte Alaba im Real-Dress auflaufen. Ein Test gegen die Glasgow Rangers steht an. Und bald wird Alaba auch in Österreich bei einem besonderen Fußball-Leckerbissen zu sehen sein: Am 8. August trifft Madrid in Klagenfurt auf den italienischen Vize-Meister AC Milan.

Auf die 27, seine Lieblings-Rückennummer aus Bayern-Zeiten, muss Alaba bei Real aber verzichten. Die Statuten des spanischen Fußballverbands sehen nur Zahlen von eins bis 25 vor.