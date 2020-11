Für 40 Stunden an der Spitze

Zwischenziel erreicht: Der FC Southampton lag Freitagnacht mit einem 2:0-Heimsieg über Newcastle zum ersten Mal in der Klubgeschichte auf Platz eins der englischen Fußball-Premier-League. Unmittelbar danach erlaubte sich die Social-Media-Abteilung einen Seitenhieb auf den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump und twitterte "Stop the Count".

Man möge doch die Tabelle einfrieren und "The Saints" zum Meister erklären. Da musste nicht nur der Erfolgstrainer des 1885 aus der Taufe gehobenen Vereins, Ralph Hasenhüttl, schmunzeln. "Es ist nur eine Momentaufnahme. Aber wir verteidigen ganz anders als noch vor einem Jahr. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun", sagte der 53-jährige Steirer, der nach dem 25. Oktober 2019 alles umgekrempelt hatte. Damals geriet Southampton zuhause gegen Leicester mit 0:9 unter die Räder.

Der heutige Erfolgscoach fürchtete damals, entlassen zu werden. Weit gefehlt: Er durfte bleiben und veranlasste unverzüglich, dass alle Betreuer und Spieler das ihnen an besagtem Tag zustehende Gehalt (das ist nicht zu knapp) an die klubeigene Saints Foundation spendeten.

Doch damit nicht genug: Hasenhüttl stellte das Training um und forcierte die Konditionseinheiten. Nun ist der FC Southampton topfit, aber seit gestern nicht mehr Spitzenreiter. Am Nachmittag zogen Tottenham Hotspur (1:0 bei West Bromwich), Leicester mit Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs (1:0 gegen Wolverhampton) und Titelverteidiger FC Liverpool an Hasenhüttls Team vorbei. Den Coach wurmt das gar nicht. "Ich schaue nicht zurück, sondern denke nur daran, was meine Mannschaft noch besser machen könnte." Derzeit gibt es nicht viel auszusetzen. Southampton hat seit 20. September nicht verloren und aus den jüngsten sechs Liga-Matches 16 von 18 möglichen Punkten geholt. Intensives Pressing, Kompaktheit und Konterstärke sind die Schlüsselfaktoren.

"Wir wissen, dass wir eklig sind"

Southampton hat erst zwölf Tore in acht Partien kassiert, das ist auch ein Verdienst des 1,99 Meter großen Abwehrchefs Jannik Vestergaard: "Wir wissen, dass wir eklig sind und es für jeden hart gegen uns ist. Darüber hinaus haben wir uns auch mit dem Ball verbessert", erzählte der Däne.

Manchester City trennte sich im Schlager von Liverpool 1:1. Kevin De Bruyne scheiterte mit einem Elfmeter (42.).

