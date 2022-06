Fünf Tore: Messi nährt Argentiniens WM-Traum

"Es gibt keine Worte, um ihn zu beschreiben." Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni war nach dem Auftritt von Lionel Messi beim 5:0 im Testspiel in Pamplona gegen Estland sprachlos. Sein Kapitän hatte alle fünf Tore erzielt.

Vier Tage davor hatte Argentinien mit dem 3:0 gegen Europameister Italien bereits ein Rufzeichen im Hinblick auf die WM gesetzt, in Spanien folgte die große Messi-Show. Scaloni: "Er ist einzigartig, und es ist eine große Freude, ihn in diesem Team zu haben, ihn zu trainieren." Vom "besten Messi, den die Nationalmannschaft je gesehen hat", schrieb die argentinische Sportzeitung "Ole". Bisher hatte der 34-Jährige höchstens drei Mal in einer Partie für Argentinien getroffen.

"Wir hätten die Saison nicht besser beenden können. Wir haben erst die Finalissima gewonnen und noch mehr Spielzeit in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft absolviert", schrieb Messi in einem Instagram-Beitrag. "Wir werden uns jetzt ein paar Tage ausruhen und dann sehr bald zurück sein."

Brasilien hatte mehr Mühe: Der Rekordweltmeister gewann in Tokio vor 63.638 Zuschauern gegen WM-Teilnehmer Japan mit 1:0. Das Tor erzielte Neymar per Elfmeter (77.).