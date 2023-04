Frust bei Bayern und Dortmund

Eigentlich hätte das Heimspiel dazu dienen sollen, sich für das Viertelfinalrückspiel in der Champions League gegen Manchester City warmzuschießen. Am Mittwoch laufen die Bayern einem 0:3 nach. Tuchel: "Die Aufgabe ist definitiv noch einmal schwerer geworden."

Der Zwei-Punkte-Vorsprung in der Bundesliga auf Dortmund blieb dennoch erhalten, weil der Verfolger in Stuttgart nur 3:3 spielte – trotz einer 2:0-Führung in Überzahl zur Pause und obwohl Giovanni Reyna in der 92. Minute das 3:2 erzielt hatte. "Unnötig" und "dumm" nannte Trainer Edin Terzic den Rückschlag. "Es gibt Gründe, warum wir es nicht geschafft haben in den letzten zehn Jahren, ganz oben zu stehen."

Hertha BSC steht nach dem 2:5 auswärts gegen Schalke ganz unten. Trainer Sandro Schwarz wurde gefeuert, Klub-Idol Pal Dardai soll die Berliner erneut retten.

